Крупные инвестиции Аэрофлота будут оказывать давление на его рентабельность в 2021г - "Фридом Финанс"

Крупные инвестиции "Аэрофлота" будут оказывать давление на его рентабельность в текущем году, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитик инвесткомпании Александр Осин указывает, что акции "Аэрофлота" выросли на 2% на новости о том, что компания начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Мексику, и в СНГ из регионов. На прибыль "Аэрофлота" в последние кварталы оказывает давление слабая маржинальность в сегментах, где выручка уже восстановлена. По мнению эксперта, это означает, что для улучшения результатов необходимо развивать высокомаржинальные направления полетов.

"Компания по итогам 2021г рассчитывает лишь на сокращение чистого убытка, но не на выход на прибыль. Этот прогноз дает основание для краткосрочного снижения справедливой стоимости авиаперевозчика на 5-15%. Для повышения маржинальности авиаперевозчик направит $642 млн на лизинг самолетов Boeing 777-300. Задача "Аэрофлота" - войти в число перевозчиков премиум-класса, что сигнализирует об отсутствии уверенности в восстановлении широкого спроса на его услуги. Ранее закупленные лайнеры SSJ-100 будут переданы авиакомпании "Россия", которая готова заплатить за 14 бортов около 23 млрд руб. Крупные инвестиции "Аэрофлота" будут оказывать давление на его рентабельность в текущем году", - отмечает Осин.

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