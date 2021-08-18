"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $103,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты "Финама" отмечают, что после рекордного финансового отчета за II квартал бумага в целом демонстрирует растущую тенденцию и проявляет устойчивость во время общей локальной коррекции рынка. На их взгляд, это неплохой момент для входа в фундаментально крепкую компанию с высоким потенциалом.

"С технической точки зрения бумага находится вблизи уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $120. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $103,3 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают стратеги инвесткомпании.

Advanced Micro Devices - это американская компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий.

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