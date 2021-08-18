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18 августа 2021 года 13:27

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции En+ Group с целью 860 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции En+ Group с целью 860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,78%, стоп-приказ: 690 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что растущий спрос на алюминий, связанный с развитием рынка электромобилей и строительством энергетической инфраструктуры, обеспечивает компании фундамент для долгосрочного развития. Чистая прибыль En+ по РСБУ за первую половину 2021г составила 12,56 млрд рублей против убытка 1,6 млрд рублей в предыдущем году. Компания получила статус Participant, заключив соглашение с I-REC Services B.V., что дает ей возможность продавать международные сертификаты возобновляемой энергии, а также погашать их. Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия отвечает всемирно признанным "зеленым" стандартам.

"С технической точки зрения, котировки компании находятся у сильного уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне 690 рублей риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики "Финама".

En+ Group - мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-EN+-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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