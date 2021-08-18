Справедливая доходность нового выпуска бондов "Балтийского лизинга" на уровне 8,7-8,8% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций "Балтийского лизинга" серии БО-П04 находится в диапазоне 8,7-8,8% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"ООО "Балтийский лизинг" планирует 25 августа открыть книгу заявок на 3-летние облигации серии БО-П04 на сумму 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация номинала - по 16,5% в даты выплат 7-11 купонов и 17,5% в дату выплаты последнего купона. Ориентир по купону будет озвучен позже. С учетом вторичного рынка бумаг эмитента и его кредитного профиля, на наш взгляд, справедливая доходность для бумаг находится на уровне 8,7-8,8% годовых", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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