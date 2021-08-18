BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций М.Видео

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"М.Видео" представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев.

"Драйвером роста прибыли стало увеличение выручки. На показатель EBITDA и чистую прибыль оказали существенное влияние разовые статьи, такие как прибыль от продажи goods.ru, прощение задолженности по кредиту от ВТБ. При этом скорректированные метрики росли медленнее выручки. Рентабельность оказалась под давлением из-за роста маркетинговой активности в I полугодии. Заметное увеличение чистого долга обусловлено отрицательным FCF по итогам полугодия из-за роста оборотного капитала. Компания объясняет рост восстановлением уровня оборотного капитала в соответствии с нормальной сезонностью", - отмечает он.

Рекомендованные дивиденды соответствуют 100% от скорректированной прибыли по МСФО и предполагают выплату 35,5 руб. на акцию по итогам полугодия, обращает внимание аналитик. Дивидендная доходность по цене закрытия вторника - 5,5%.

"II полугодие для "М.Видео" сезонно более сильное, поэтому при сохранении благоприятной конъюнктуры финансовые результаты во второй половине текущего года могут улучшиться. Отчет способен оказать умеренно позитивное влияние на динамику котировок на торгах среды. Долгосрочный взгляд на акции "М.Видео" позитивный", - пишет эксперт инвесткомпании.

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