Бонды "Синара-Транспортные Машины" с погашением в 2026г интересны для инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают интересными для инвестиций облигации ведущего производителя ж/д техники "Синара-Транспортные Машины" с погашением в 2026г и рейтингом A(RU) от АКРА и ruA от Эксперт РА.

Эксперты инвестиционной платформы отмечают следующие позитивные факторы:

- Бизнес эмитента имеет стратегическое значение - компания входит в топ-3 производителей путевой техники и топ-10 ж/д машиностроителей в мире.

- Спред к ОФЗ на сроке 5 лет составляет 200 бп.

- Текущая доходность к погашению составляет 8,9% годовых и предлагает премию около 60 бп к выпуску серии 1Р01.

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