Акции Take-Two Interactive привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Take-Two Interactive привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Акции Take-Two Interactive значительно подешевели после того, как компания подтвердила сдержанный прогноз на 2022г и перенесла дату выхода двух новых игр. Вторая волна распродаж произошла на фоне харассмент-скандала вокруг еще одного известного разработчика игр Activision Blizzard. Текущую слабость акций Take-Two Interactive можно рассматривать как удачную возможность для покупки, поскольку бизнес компании значительно недооценен относительно долгосрочных перспектив роста: только в 2022г. Take-Two Interactive планирует выпустить более 20 игр и 6 обновлений, а в пайплайне на 23-24гг намечено еще около 40 релизов", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Кроме того, эксперты полагают, что игровая индустрия может получить поддержку в случае повторного введения мер социального ограничения на фоне распространения новых штаммов вируса. Потенциальная доходность акций Take-Two Interactive на горизонте 12 месяцев может составить более 30%, согласно консенсус-прогнозу.

Take-Two Interactive Software - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр, создатель серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots. Создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также для ПК, смартфонов и планшетов.

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