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17 августа 2021 года 18:24
Акции Take-Two Interactive привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Take-Two Interactive привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Акции Take-Two Interactive значительно подешевели после того, как компания подтвердила сдержанный прогноз на 2022г и перенесла дату выхода двух новых игр. Вторая волна распродаж произошла на фоне харассмент-скандала вокруг еще одного известного разработчика игр Activision Blizzard. Текущую слабость акций Take-Two Interactive можно рассматривать как удачную возможность для покупки, поскольку бизнес компании значительно недооценен относительно долгосрочных перспектив роста: только в 2022г. Take-Two Interactive планирует выпустить более 20 игр и 6 обновлений, а в пайплайне на 23-24гг намечено еще около 40 релизов", - пишут аналитики инвестиционной платформы. Кроме того, эксперты полагают, что игровая индустрия может получить поддержку в случае повторного введения мер социального ограничения на фоне распространения новых штаммов вируса. Потенциальная доходность акций Take-Two Interactive на горизонте 12 месяцев может составить более 30%, согласно консенсус-прогнозу. Take-Two Interactive Software - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр, создатель серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots. Создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также для ПК, смартфонов и планшетов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-TAKE/TWO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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