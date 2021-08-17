Финпоказатели Applied Materials продолжат быстрый рост в 3К21 - "Финам"

Финансовые показатели Applied Materials продолжат быстрый рост в III квартале 2021г, говорится в комментарии "Финама".

"Applied Materials, один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев, в четверг, 19 августа, опубликует отчетность за III квартал 2021 финансового года, завершившийся в июле. Мы ожидаем продолжения уверенного роста выручки и прибыли компании на фоне сохраняющегося высокого спроса на полупроводниковое оборудование в мире. По нашим оценкам, выручка составит $5,94 млрд, увеличившись на 35% в годовом выражении. В том числе мы ждем устойчиво сильных показателей подразделения по производству оборудования для выпуска чипов памяти DRAM и NAND, в результате чего в сегменте Semiconductor Systems продажи могли подскочить на 41%, до $4,11 млрд", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

Показатель EBITDA в 3К21, по мнению эксперта, мог подняться на 60% до $2 млрд, при рентабельности EBITDA 33,7%, а скорректированная прибыль на акцию могла подскочить на 67% до $1,77.

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