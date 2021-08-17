"Финам" сохраняет среднесрочную цель для акций РусАла на уровне 61,5 руб

"Финам" сохраняет позитивное отношение к акциям "РусАла" и подтверждает по ним среднесрочную цель в районе 61,5 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Рынок продолжает "переваривать" отчетность "РусАла" за 6 месяцев 2021г по МСФО, вследствие чего акции компании снижаются второй день подряд, несмотря на высокие котировки алюминия. Выручка компании в годовом сравнении выросла на 35,7%. Скорректированная EBITDA увеличилась в 6 раз. Компания получила нормализованную чистую прибыль в размере $1 803 млн по сравнению с убытком в $76 млн годом ранее. "РусАл" сохранил объемы производства алюминия на уровне прошлого года. При этом себестоимость в алюминиевом сегменте даже снизилась на 2,6%, в то время как рыночная цена алюминия выросла на 41%. Благодаря этому операционная прибыль компании составила $942 млн по сравнению с операционным убытком в $106 млн годом ранее", - пишет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Еще $1124 принесла доля компании в прибыли "Норникеля". Год назад ее не было, так как "Норникель" в прошлом году направил почти всю прибыль первого полугодия на формирование резервов для уплаты гигантского экологического штрафа. "Как мы видим, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке алюминия, владение пакетом акций "Норникеля" приносит "РусАлу" больше прибыли, чем собственная операционная деятельность. Плюс в этом году "РусАл" получил прибыль от участия в "байбэке" акций "Норникеля", - подчеркивает Калачев.

Однако эксперт указывает, что, к сожалению, не сработали две основные идеи относительно результатов первого полугодия. Во-первых, компания за счет "байбэка" не сократила свои долги. Хотя чистый долг и снизился на 26,3% до $4 099 млн за счет роста денежной позиции, общая сумма кредитов и займов даже чуть увеличилась - на 0,9%. При этом долгосрочный долг снизился на $557 млн, а краткосрочный вырос на $630 млн.

Во-вторых, совет директоров отказался от выплаты дивидендов по итогам полугодия. Компания не платила дивидендов с 2017г. Возврат к выплате дивидендов, даже символических, стал бы сильным драйвером для акций "РусАла". Но не случилось. "Вероятно, чтобы не лишаться аргументов в попытках добиться хотя бы снижения, если не отмены, временных пошлин на экспорт алюминия, поскольку "РусАл", в силу невысокой рентабельности операционной деятельности, сильнее прочих пострадает от введения временных пошлин на экспорт металлов во второй половине года", - полагает Калачев.

Тем не менее, аналитик "Финама" сохраняет позитивное отношение к акциям "РусАла" и сохраняет по ним среднесрочную цель в районе 61,5 руб. По его мнению, компания лучше прочих вписана в контуры "зеленой" экономики, производя 90% алюминия за счет возобновляемых источников энергии. Цены на алюминий находятся на уровне многолетних максимумов. Отрицательное влияние экспортных пошлин будет иметь временный характер, уверен эксперт.

"Напротив, когда с нового года правительство, как планирует, перейдет от пошлин на экспорт металлов к увеличению ставок НДПИ, "РусАл" окажется в более выигрышном положении, - считает Калачев. - Он, в отличие от остальных ГМК, ввозит в страну значительную часть сырья и экспортирует более 70% алюминия, в силу чего пошлины бьют по нему сильнее. Но зато после замены пошлин на рост НДПИ его налоговая нагрузка окажется ниже, чем у прочих".

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