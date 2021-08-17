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17 августа 2021 года 15:37

"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию до "держать" для бумаг X5

"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию с "покупать" до "держать" для бумаг X5 Retail Group, сохранив целевой ориентир на уровне 2600 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Выручка продуктового ритейлера за текущий квартал выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 546,5 млрд руб. за счёт роста операционных показателей. Несмотря на увеличение выручки X5, чистая прибыль компании выросла незначительно - на 1% и составила 14,9 млрд руб. Околонулевая динамика обусловлена увеличением операционных расходов, а также ростом расходов на аренду и персонал. В целом, отчёт вышел нейтральный, особенно если учитывать высокую базу прошлого года. При всём этом, мы снижаем рекомендацию с "покупать" до "держать" с сохранением целевого ориентира - 2600 руб. из-за давления со стороны ФАС", - пишет эксперт "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

Также аналитик напоминает, что в эти выходные Forbes со ссылкой на источники сообщил о законопроекте об ограничении наценки на продукты в торговых сетях, который обсуждался в пятницу.

Также в конце неделе в новостях появились сообщения о внеплановых выездных проверках ФАС в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит". Федеральная антимонопольная служба считает, что среди продуктовых ритейлеров может быть сговор. В связи с этим, цель проверок - "недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", подчеркивает Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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