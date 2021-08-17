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17 августа 2021 года 14:25
Преодоление котировками золота уровня $1775/унц. откроет путь к $1755/унц. - Sber CIB
Котировки золота, вероятно, протестируют поддержку на уровне $1775 за унцию, и в случае прорыва возможно их снижение в направлении $1755 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Котировки золота немного выросли с $1780 за унцию до $1785 за унцию на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США с 1,27% до 1,26%. Пара EUR/USD снизилась с 1,180 до 1,178, оказав давление на котировки золота. Из макроэкономических данных в понедельник был опубликован индекс производственной активности в штате Нью-Йорк, который в августе резко снизился до 18,3 пункта с июльских 43 пунктов, указывая на замедление темпов восстановления экономики, что помогло ценам на золото вырасти", - отмечает эксперт инвестбанка. Распространение в США дельта-штамма коронавируса, по мнению Чернышева, тоже отражается на котировках золота. В США число новых случаев COVID-19 достигло 252 тыс. - максимума с января текущего года. Инвесторы опасаются новых карантинных мер, которые могут повлиять на темпы экономического восстановления, как это случилось в Китае. Годовые темпы роста розничной торговли и промышленного производства в Китае сократились соответственно до 8,5% и 6,4%, не оправдав ожиданий. "Тем не менее, мы находим чрезмерными опасения инвесторов, учитывая высокую степень вакцинации населения США (51,3% полностью вакцинировано), что, вероятно, предотвратит существенный рост тяжелых и смертельных случаев заболевания. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен сообщил, что ожидает роста занятости в достаточной мере для того, чтобы объявить о планах сворачивания количественного стимулирования. Это заявление сдержало рост котировок золота в понедельник", - указывает Чернышев. Аналитик констатирует, что на момент написания данного комментария золото торговалось около $1790 за унцию. Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, ВВП еврозоны за 2К21, данных за июль по розничным продажам в США и промышленному производству. После выхода сильных данных по рынку труда за июль и на фоне жестких комментариев представителей ФРС, прозвучавших на прошлой неделе, Джером Пауэлл может просигнализировать о неизбежном сворачивании покупок активов Федрезервом. Эксперт Sber CIB полагает, что в таком случае котировки золота, вероятно, окажутся под давлением. Консенсус-прогноз роста ВВП еврозоны в 2К21 составляет 2% относительно 1К21 и 13,7% по сравнению с 2К20. Цены на золото, вероятно, протестируют поддержку на уровне $1775 за унцию, в случае прорыва которой возможно снижение в направлении $1755 за унцию, считает Чернышев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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