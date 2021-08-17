"Финам" рекомендует держать акции Goldman Sachs с прогнозной ценой $437,5

"Финам" рекомендует держать акции Goldman Sachs Group с прогнозной ценой $437,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 6,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Goldman Sachs, ожидая сохранения бума IPO в мире, а также увеличения числа размещений долговых бумаг. Кроме того, можно рассчитывать на дальнейшее повышение активности в сфере M&A. И Goldman Sachs, учитывая сильные позиции банка на рынке инвестбанковских услуг, должен стать одним из главных бенефициаров данных тенденций. В то же время акции банка, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста ограничен", - пишет эксперт Игорь Додонов.

Goldman Sachs Group - крупный международный финансовый холдинг, оказывающий широкий спектр финансовых услуг с упором на инвестиционно-банковские услуги, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и управление активами. Стабильно входит в тройку мировых лидеров по андеррайтингу акций и облигаций, а также организации сделок M&A.

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