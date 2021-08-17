"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR РусАгро с прогнозной ценой 1400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "РусАгро" с прогнозной ценой 1400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 1080 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания показала сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2021 года, констатируют эксперты: выручка выросла год к году на 45% - до 104,4 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела на 81%, достигнув 17,6 млрд рублей. Агрохолдинг планирует в 2022 году начать производить "растительное мясо", а также рассматривает возможность реализации проекта по переработке насекомых для производства белка, сообщил генеральный директор "РусАгро" Максим Басов, отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на отметке 1100 рублей. При покупке на 13% и выставлении стоп-заявки на уровне 1080 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают аналитики инвесткомпании.

ГК "РусАгро" - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России и СНГ. Занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

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