"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с прогнозной ценой $45,87

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с прогнозной ценой $45,87 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $39,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Главным бенефициаром потенциального сворачивания QE и роста ключевой ставки станет банковский сектор, поэтому инвесторы делают ставку на крупные банки, в число которых входит и Bank of America, указывают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага вышла из консолидации, где сформировала тренд на обновление максимумов. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $45,87. При покупке на объем 15% риск на портфель составит 2,55%", - отмечают аналитики "Финама".

Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков Соединенных Штатов, является крупнейшей банковской холдинговой компанией в США по размеру активов, занимает шестое место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes.

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