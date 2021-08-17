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17 августа 2021 года 12:10
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4440-4500п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4440-4500 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне попытка развить внутридневную коррекцию не увенчалась успехом: "бенчмарк" вновь обновил исторический максимум. В ближайшие дни индекс широкого рынка будет тестировать область 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании. Также Зубков отмечает, что в фокусе внимания инвесторов находятся комментарии представителей ФРС о перспективах сокращения QE. "Накануне в нескольких интервью чиновники продемонстрировали сохранение "ястребиного" настроя регулятора. В то же время всячески подчеркивается тот факт, что начало сворачивания программы QE будет зависеть от темпов восстановления экономики. По данным WSJ, ФРС близка к решению начать ужесточение проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение трех месяцев. При этом выкуп активов может быть прекращен полностью уже к середине 2022 года. Ожидается, что регулятор объявит о сворачивании QE в течение одного-двух месяцев, - пишет эксперт "Фридом Финанс". - Мы полагаем, что эти ожидания будут все более значительно отыгрываться рынком, поскольку данная инициатива поддерживается инвесторами как с "ястребиными", так и с "голубиными" настроениями. Хотя пик проведения ультрамягкой ДКП достигнут и финансовые результаты компаний чрезвычайно высоки, американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы. При этом в последние дни наблюдается постепенный переток капитала в более надежные активы - "акции стоимости", низковолатильные и дивидендные бумаги. В то же время активных распродаж в "бумагах роста" и "моментум" также не наблюдается ввиду негативной динамики, которую демонстрирует доходность трежерис". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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