Идея дня: акции Huaneng Power и China Life Insurance интересны на горизонте 12-18 месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции китайских компаний Huaneng Power International и China Life Insurance Co. интересны для инвестиций на горизонте 12-18 месяцев, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы осознаем возросшие риски китайских технологических компаний и сокращаем экспозицию на них. Больше внимания следует уделять представителям традиционных секторов. Такие компании как Huaneng Power и China Life Insurance предлагают дивидендную доходность выше 6%. Акции выглядят интересно на горизонте 12-18 месяцев", - указывают эксперты.

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