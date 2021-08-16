Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- уровень безработицы Великобритании в июне (09:00 МСК);

- пересмотренный ВВП еврозоны за 2К21 (12:00 МСК);

- розничные продажи США в июле (15:30 МСК);

- промышленное производство США в июле (16:15 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20:30 МСК);

- финансовые результаты Ozon за 2К21;

- советы директоров НКХП и Черкизово обсудят дивиденды за I полугодие 2021г;

- квартальные результаты BHP Group, Home Depot, Walmart.

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