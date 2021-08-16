BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 19,95 руб., потенциальная доходность: до 12,8%, стоп-лосс: на 5-8% ниже цены открытия позиции, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Дмитрий Пучкарев указывает на следующие факторы в пользу покупки бумаг:

- Восстановление производства. "С начала 2021г акции Петропавловска потеряли около 36%. Основной причиной снижения стало сокращение объемов производства золота. По итогам I полугодия 2021г показатель упал на 39% г/г. Тем не менее, в конце II квартала компания запустила флотационную установку на Пионере - это позволит увеличить объемы добычи сырья во II полугодии. Ориентируясь на прогноз компании, во II полугодии объемы производства ожидаются на уровне 235-275 тыс. унций, что на 21-41% выше I полугодия 2021г", - пишет эксперт.

- На текущий момент все наиболее очевидные негативные драйверы уже заложены в цену акций. Падение производства произошло, корпоративный конфликт прошел острую фазу. Однако позитивные возможности, такие как ожидания роста производства, новая стратегия, возможность принятия дивидендной политики сейчас не принимаются инвесторами во внимание.

- Ближайшим драйвером для акций, по мнению Пучкарева, должен стать финансовый отчет по МСФО за I полугодие, ожидаемый в конце августа. Результаты ожидаются слабыми, в моменте возможна эмоциональная негативная реакция, но падение не должно быть затяжным. Более того, нельзя исключать, что после отчета может произойти "фиксация по факту".

- Техническая картина: на дневном и недельном интервалах бумаги сильно перепроданы - падение продолжается безоткатно 10 недель подряд, констатирует аналитик.

Отмечает стратег BCS Express и следующие риски:

- Очередной виток развития корпоративного конфликта.

- Снижение цен на золото.

- Разовые списания под обесценение активов в рамках внутреннего расследования.

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