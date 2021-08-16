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16 августа 2021 года 17:58
Инвесторам стоит делать ставку в сентябре на акции сектора сonsumer staples - Sber CIB
Аналитики Sber CIB считают, что для защиты от возможной коррекции в сентябре ставку стоит делать на компании, которые производят потребительские товары первой необходимости: еду, напитки, бытовую химию, и т. д. (сonsumer staples). Люди покупают такие товары вне зависимости от состояния экономики. "Сентябрь - исторически самый неудачный месяц для инвесторов. С 2000г индекс S&P 500 корректировался в сентябре 11 раз. Коррекции (падение рынка на 10-20% со своих пиков) типичны и для других месяцев - особенно июня, января и февраля. Но именно в сентябре среднее изменение индекса в 2000-2020гг минимальное - в среднем за месяц индекс S&P 500 теряет 1%", - пишет стратег по рынку акций инвестбанка Дмитрий Макаров. Эксперт выбрал 10 перспективных компаний из этого сектора. За последние 20 лет ни одна из компаний списка не падала ниже S&P 500 в сентябре, а семь компаний из подборки превосходят соответствующий отраслевой индекс (Consumer Staple Index). Procter & Gamble Co. - крупнейший в мире производитель повседневных товаров для личной гигиены, здоровья, ухода за телом, а также бытовой химии и товаров для дома. Основные бренды - Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B и др. PepsiCo Inc. производит известные напитки под брендами Pepsi, 7 Up, Mirinda, Adrenaline Rush, "Русский дар" и др., чипсы и снеки (Lay's, Cheetos, "Хрусteam"), соки и нектары ("Я", "Фруктовый Сад", J7, "Любимый"), молоко ("Домик в деревне", "Веселый молочник") и др. Tagret - одна из крупнейших сетей розничной торговли в США, где можно купить всё: от товаров для дома и продуктов до косметики и аксессуаров. Walmart Inc. - мировой лидер среди ретейлеров по выручке и численности персонала. Каждую неделю магазины Walmart посещают более 275 млн покупателей. В прошлом году компания запустила тестовую доставку беспилотниками. Colgate-Palmolive Co. специализируется на товарах личной гигиены. Занимает первую строчку в мире по продажам зубных паст и жидкого мыла. Coca-Cola Co. продаёт концентраты и сиропы 225 бутилирующим компаниям, а также распространяет готовую продукцию более чем в 200 странах мира. Ежедневно потребители покупают почти 2 млрд штук товаров Coca-Cola. Mondelez International Inc. - производитель известного печенья и конфет под брендами Oreo, Cadbury, Milka, Toblerone и Halls. Компания продаёт продукцию в четырёх ключевых регионах - Латинской Америке, Азии, ЕМЕА и Северной Америке. Tyson Foods - один из крупнейших в США производителей и продавцов свинины, говядины и мяса птицы с долей рынка 20%. Помимо сырого мяса, Tyson Foods производит полуфабрикаты и готовые продукты питания для розничных магазинов, ресторанов и кафе. Kellogg Co. - один из крупнейших производителей сухих завтраков, злаковых продуктов, снеков и крекеров. В России - три фабрики: в Воронеже, Пскове и Вязьме. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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