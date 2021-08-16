.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2021 года 17:33
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Western Digital, Chemours, Square Inc., Amazon и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики включили в топ-список на текущей неделе Western Digital Corp. - производителя жестких дисков (HDD) на базе DRAM, твердотельных SSD-накопителей и мобильной памяти для облачных и локальных ЦОД, настольных ПК и ноутбуков, систем хранения данных и видеонаблюдения и т. д. Лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики", - отмечают эксперты BCS Global Markets. Включен в топ-5 недели Chemours Co. - мировой лидер в титановых технологиях, фторсодержащих продуктах и решениях в области химии, выделена из компании DuPont в июле 2015г. Аналитики считают Chemours компанией с высоким уровнем управления и хорошей историей в отрасли, а также ожидаем сохранения спроса на продукцию и услуги компании по окончании пандемии. Они полагают, что компания выиграет от прочных позиций на мировом рынке и улучшения условий в отрасли. В фаворитах недели - Square Inc. - разработчик технологической платформы приема и обработки платежей, которой пользуются торговые компании во всем мире. Square продолжает наращивать выручку от транзакций на фоне ускорения роста объемов платежей. Дополнительную поддержку оказала покупка Afterpay. "Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Square эффективно использует преимущества, которые дают изменения в среде электронных транзакций: более активное использование мобильных устройств для оплаты и технологическая интеграция различных каналов для платежей", - указывают стратеги инвесткомпании. Сохраняет позиции в списке Amazon.com Inc. - крупнейший в мире онлайн-ритейлер. Акции компании просели после очередной отчетности, несмотря на по-прежнему высокие финансовые показатели, а также продолжающийся в США бум потребительской активности. Рост выручки г/г достиг 27% ($113 млрд), однако темпы роста оказались несколько ниже ожиданий аналитиков. Эксперты BCS Global Markets подтверждают целевую цену на 12 месяцев $4000 и рекомендацию "покупать". Остается в топ-5 и General Motors Co.- один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели, - пишут стратеги инвесткомпании. - Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021г вряд ли восстановятся до уровня 2019г (17,0 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
16 августа 2021 года 19:08
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - уровень безработицы Великобритании в июне (09:00 МСК); -... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:58
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 19,95 руб., потенциальная доходность: до 12,8%, стоп-лосс: на 5-8% ниже цены открытия позиции, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:44
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с целью $250,82 за штуку, что предполагает потенциал роста 64,53%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Китайский интернет-гигант Baidu опубликовал свои результаты за 2-й квартал текущего года в четверг, 12 августа.... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:22
Saxo Bank позитивно оценивает перспективы цены нефти в конце текущего года, говорится в комментарии банка. "Нефть остается среди крупнейших неудачников этого месяца, ее опережают только железная руда и серебро. После нескольких месяцев, в течение которых основное внимание было приковано к ОПЕК+ и... читать дальше
.16 августа 2021 года 17:58
Аналитики Sber CIB считают, что для защиты от возможной коррекции в сентябре ставку стоит делать на компании, которые производят потребительские товары первой необходимости: еду, напитки, бытовую химию, и т. д. (сonsumer staples). Люди покупают такие товары вне зависимости от состояния... читать дальше
.16 августа 2021 года 16:56
Акции "Роснефти" могут подорожать на 27%, до 710 руб. за штуку, в течение 12 месяцев, а дивидендная доходность компании по итогам 2021г может составить 9,3%, говорится в комментарии Sber CIB. "Финансовые результаты "Роснефти" в 1К21 разочаровали инвесторов, особенно в сегменте переработки, сбыта и... читать дальше
.16 августа 2021 года 16:04
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты снова оставили в фаворитах "Газпром" - российскую транснациональную энергетическую... читать дальше
.16 августа 2021 года 14:56
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в понедельник в диапазоне 4430-4470 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде, достигнув на торгах 13 августа нового исторического максимума и продемонстрировав некоторое... читать дальше
.16 августа 2021 года 14:11
Акции компаний Netflix Inc. и Walt Disney Co. интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики BCS Express. "Котировки бумаг Netflix уже значительно упали, что в текущий момент дает возможность для покупки. Хотя есть шанс, что падение еще не закончено и цена станет привлекательнее:... читать дальше
.16 августа 2021 года 13:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 254 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: 231 рубль, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 225 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Лента" - одна из крупнейших... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.