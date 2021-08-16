BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Western Digital, Chemours, Square Inc., Amazon и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики включили в топ-список на текущей неделе Western Digital Corp. - производителя жестких дисков (HDD) на базе DRAM, твердотельных SSD-накопителей и мобильной памяти для облачных и локальных ЦОД, настольных ПК и ноутбуков, систем хранения данных и видеонаблюдения и т. д. Лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Включен в топ-5 недели Chemours Co. - мировой лидер в титановых технологиях, фторсодержащих продуктах и решениях в области химии, выделена из компании DuPont в июле 2015г. Аналитики считают Chemours компанией с высоким уровнем управления и хорошей историей в отрасли, а также ожидаем сохранения спроса на продукцию и услуги компании по окончании пандемии. Они полагают, что компания выиграет от прочных позиций на мировом рынке и улучшения условий в отрасли.

В фаворитах недели - Square Inc. - разработчик технологической платформы приема и обработки платежей, которой пользуются торговые компании во всем мире. Square продолжает наращивать выручку от транзакций на фоне ускорения роста объемов платежей. Дополнительную поддержку оказала покупка Afterpay. "Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Square эффективно использует преимущества, которые дают изменения в среде электронных транзакций: более активное использование мобильных устройств для оплаты и технологическая интеграция различных каналов для платежей", - указывают стратеги инвесткомпании.

Сохраняет позиции в списке Amazon.com Inc. - крупнейший в мире онлайн-ритейлер. Акции компании просели после очередной отчетности, несмотря на по-прежнему высокие финансовые показатели, а также продолжающийся в США бум потребительской активности. Рост выручки г/г достиг 27% ($113 млрд), однако темпы роста оказались несколько ниже ожиданий аналитиков. Эксперты BCS Global Markets подтверждают целевую цену на 12 месяцев $4000 и рекомендацию "покупать".

Остается в топ-5 и General Motors Co.- один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели, - пишут стратеги инвесткомпании. - Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021г вряд ли восстановятся до уровня 2019г (17,0 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса".

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