Справедливая доходность новых бондов "Мираторг Финанса" находится на уровне не ниже 8,5% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность новых 3-летних облигаций "Мираторг Финанса" серии 001Р-01находится на уровне не ниже 8,5%, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"ООО "Мираторг Финанс" (SPV-компания АПХ Мираторг) планирует 17 августа открыть книгу заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01. Объем выпуска 3 млрд руб. По выпуску предусмотрено поручительство АПХ Мираторг. Индикатив по ставке купона - 8,4 -8,6% годовых. Учитывая имеющийся кредитный рейтинг и кредитные метрики, в частности относительно высокую долговую нагрузку (в терминах чистый долг/EBITDA - 4,7х на конец 2020г), справедливую доходность для нового выпуска мы видим на уровне не ниже 8,5% годовых", - пишут эксперты банка.

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