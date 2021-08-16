Рубль краткосрочно будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль, скорее всего, будет торговаться по отношению к доллару в диапазоне 73-74 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Доллар на прошлой неделе умеренно ослаб по отношению к большинству ключевых валют, в первую очередь ввиду слабой статистики по потребительскому сектору в США. Индекс валют развивающихся стран EMCI вырос на 0,3%, евро и рубль укрепились по 0,3% по отношению к доллару. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 73-74 рублей за доллар", - отмечает Малин.

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