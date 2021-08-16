Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4430-4470п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в понедельник в диапазоне 4430-4470 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде, достигнув на торгах 13 августа нового исторического максимума и продемонстрировав некоторое ускорение роста. Ближайшая цель "быков" - область 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев.

Эксперт напоминает, что в понедельник в центре внимания участников торгов макростатистика из Китая. Основные показатели оказались ниже ожиданий, а темпы их восстановления значительно упали. Так, промышленное производство в июле увеличилось лишь на 6,4% г/г после 8,3% за июнь, существенно недотянув до консенсуса, закладывавшего рост на 7,9%. В лидерах по объемам производства остаются технологические и фармацевтические компании, показатели автоконцернов и производителей смартфонов снижаются. Розничные продажи в КНР в июле выросли на 8,5% при ожидавшемся увеличении на 10,9% и 12,1% за июнь.

"На фоне этих данных мы ожидаем умеренно негативную динамику на фондовых рынках. Наибольшее давление этот фактор окажет на котировки компаний с крупными производственными мощностями в КНР", - указывает Кичибаев.

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