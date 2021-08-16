Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-87,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Против российского рубля играет локальный спрос на подешевевший в середине прошлой недели доллар, в том числе и со стороны иностранных держателей российских акций, конвертирующих полученные рублевые дивиденды, - отмечает эксперт банка. - А также - покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила при текущих низких биржевых объемах и слабой рыночной ликвидности. Негативный для рубля фактор валютных интервенций может оставаться заметным и на начавшейся неделе в условиях текущих летних торгов с низкими биржевыми объемами. Однако с понедельника одновременно включается поддержка очередного налогового периода. В фокусе внимания глобальных рынков будет публикация в среду, 18 августа, протоколов последнего заседания ФРС, от которого глобальные рынки ждут прояснения ситуации вокруг сроков завершения стимулирующих программ. Днем ранее запланировано выступление главы ФРМ Джерома Пауэлла, а в понедельник выходят данные об июльском промпроизводстве в Китае, которое уже расстроило рынки сигналами о замедлении промышленной активности".

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