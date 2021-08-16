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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Акции Netflix и Disney интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
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16 августа 2021 года 14:11

Акции Netflix и Disney интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции компаний Netflix Inc. и Walt Disney Co. интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики BCS Express.

"Котировки бумаг Netflix уже значительно упали, что в текущий момент дает возможность для покупки. Хотя есть шанс, что падение еще не закончено и цена станет привлекательнее: возможность войти в диапазоне $508-495 за штуку сохраняется до тех пор, пока акции не преодолеют EMA21 (уровень в $520). В акциях Disney также есть риски для спуска, пока котировки не преодолеют $190 снизу вверх. Это дает возможности поиска точек для входа. На горизонте года прогнозной ценой для Netflix выступает уровень $600 за бумагу, а для Disney - $205 за бумагу", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-NETFLIX/DISNEY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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