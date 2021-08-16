"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ленты с прогнозной ценой 254 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 254 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: 231 рубль, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 225 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. После завершения сделки по приобретению сети супермаркетов "Билла Россия" общая доля ритейлера на продуктовом рынке в Москве и Московской области составит приблизительно 3%, отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага после продолжительного снижения достигла значимого уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем при достижении уровня 231 рубль с целью 254 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 225 рублей риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

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