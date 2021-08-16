Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1755-1775/унц. в понедельник - Sber CIB

Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1755-1775 за тройскую унцию в понедельник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цены на золото немного скорректировались в понедельник утром - до $1775 за тройскую унцию. В центре внимания инвесторов будет индекс производственной активности для штата Нью-Йорк (Empire State Manufacturing) за август. На текущей неделе также ожидаются выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (во вторник) и публикация протокола последнего заседания Федрезева (в среду). Кроме того, в США выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству за июль, отчеты по разрешениям на строительство и закладкам новых домов за июль и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. В еврозоне будут опубликованы данные по ВВП за 2К21 и по инфляции за июль. Мы ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне $1755-1775 за унцию в понедельник", - отмечает эксперт инвестбанка Антон Чернышев.

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