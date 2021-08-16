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16 августа 2021 года 12:37
Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Динамика рубля на текущей неделе во многом будет определяться внешними факторами. Особого внимания будет заслуживать выступление главы ФРС во вторник. Если Джером Пауэлл существенно ужесточит свою риторику, то спрос на рисковые активы снизится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, продолжение мягкой риторики может поддержать рисковый аппетит. В целом мы ожидаем, что курс пары USD/RUB будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1", - отмечают эксперты в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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