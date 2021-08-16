Дивдоходность "префов" Башнефти по итогам 2021г может превысить 10% - BCS Express

Дивидендная доходность привилегированных акций "Башнефти" может превысить 10% по итогам 2021 года при условии сохранения текущих цен на нефть, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Чистая прибыль "Башнефти" во II квартале 2021 года составила 19,9 млрд руб. против 8,3 млрд руб. в I квартале и убытка 11,2 млрд руб. во II квартале 2020 года. Если предположить, что на дивиденды будет направлено 25% чистой прибыли по МСФО, то к текущему моменту "заработано" уже почти 40 рублей на акцию. По итогам года, при условии сохранения текущих цен на нефть, этот показатель, скорее всего, может превысить 100 рублей, так что дивидендная доходность по привилегированным акциям "Башнефти" может превысить 10%", - указывает аналитик инвесткомпании.

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