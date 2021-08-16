Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на предстоящей неделе, считают аналитики Росбанка.

"Предстоящая неделя может усложнить выбор направления для валютного рынка. С одной стороны, подготовка к налоговым платежам может повысить активность продаж валютной выручки. При этом позиции американской валюты будут испытаны неоднократно - сперва выступлением главы ФРС США Дж.Пауэлла (вторник), а потом публикацией стенограммы июльского заседания FOMC (среда). И в том и в другом случае возможны сценарии "голубиной" риторики и попыток номинально ослабить американскую валюту. С другой стороны, Минфин продолжает интенсивные покупки валюты, - пишут эксперты банка в своем комментарии. - Одновременно с этим сырьевые котировки демонстрируют повторную попытку коррекции. Цена нефти марки Brent в случае подтверждения рисков распространения штамма COVID-19 "дельта" может на длительное время остаться в интервале $65-70 за баррель - подобная волатильность сырьевых котировок одновременно с волатильностью рисковых настроений будет усиливать давление на сырьевые валюты. В результате пара USD/RUB может повысить частоту колебаний в интервале 73-74 руб./$1".

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