ПСБ рекомендует покупать акции АЛРОСА

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА", справедливая стоимость бумаг находится на уровне 148 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"АЛРОСА" представила ожидаемо сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Компания смогла увеличить выручку и продемонстрировать заметный прирост чистой прибыли, обусловленный благоприятной конъюнктурой рынков сбыта и реализацией складских запасов. Представленная отчетность и оптимистичный взгляд компании на ближайшие перспективы рынка подтверждают крепкий дивидендный профиль компании", - отмечает эксперт Алексей Головинов.

Аналитик ПСБ при этом обращает внимание, что к концу текущего года спрос на ювелирные украшения с бриллиантами может снизиться, и это негативно скажется на финансовых результатах компании в будущем.

"В случае сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры во втором полугодии 2021 года мы можем пересмотреть оценку стоимости в сторону увеличения целевой цены", - отмечает Головинов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.