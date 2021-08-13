"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Disney до $220 на горизонте года

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Walt Disney Co. на горизонте года с $210 до $220 за штуку на основании сильных отчетных результатов, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Результаты гиганта развлекательной индустрии Walt Disney Co. за второй квартал текущего года превзошли ожидания рынка, констатирует эксперт Михаил Денисламов. Аудитория стриминг-сервиса Disney+ продолжила активно расти, а парки развлечений в США впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировали операционную прибыль.

"Сильные результаты за квартал дают основание для повышения целевой цены по акциям Disney на горизонте года с $210 до $220 за штуку. Мы позитивно оцениваем скорость восстановления выручки и операционной прибыли в развлекательных парках, как наиболее пострадавшем от пандемии сегменте бизнеса. Плотный график премьер позволяет рассчитывать, что стриминг-сервисы компании до конца года продолжат демонстрировать уверенный рост финансовых показателей", - пишет Денисламов.

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