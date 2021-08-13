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13 августа 2021 года 16:32
"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 17363 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в среднесрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Полюс" - компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, благодаря этому она демонстрирует высокую эффективность бизнеса и привлекательную дивидендную доходность бумаг, отмечают эксперты. Выход отчетности "Полюса" по МСФО за первое полугодие 2021 года ожидается в сентябре. Также аналитики инвесткомпании отмечают, что "Полюс" - это одна из немногих в мире золотодобывающих компаний, которая имеет перспективу значительного роста объемов добычи. Освоение крупнейшего месторождения "Сухой Лог" позволит компании с 2026 года войти в число мировых лидеров золотодобывающей отрасли не только по запасам, но и по объемам производства, указывают в "Финаме". ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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