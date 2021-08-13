"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 17363 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в среднесрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Полюс" - компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, благодаря этому она демонстрирует высокую эффективность бизнеса и привлекательную дивидендную доходность бумаг, отмечают эксперты.

Выход отчетности "Полюса" по МСФО за первое полугодие 2021 года ожидается в сентябре.

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что "Полюс" - это одна из немногих в мире золотодобывающих компаний, которая имеет перспективу значительного роста объемов добычи. Освоение крупнейшего месторождения "Сухой Лог" позволит компании с 2026 года войти в число мировых лидеров золотодобывающей отрасли не только по запасам, но и по объемам производства, указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире.

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