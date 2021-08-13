ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 645 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 645 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти" за 2К21 о МСФО, отмечая, что снижение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+ замедляется, и компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Полагаем, что в 3К21 "Роснефть" продолжит улучшать производственные показатели на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажут поддержку финансовым результатам", - отмечают эксперты ПСБ.

По мнению аналитиков, с учетом текущей дивидендной политики "Роснефти" (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам первого полугодия - дивиденды могут составить около 20 рублей на акцию, что дает ориентировочно 3,5% доходности.

Также в ПСБ обращают внимание на планы компании по увеличению производства водорода в 2 раза в 2023 году, до 1,32 млн тонн, которые актуальны в условиях роста значимости ESG, в частности, темы чистой энергетики.

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