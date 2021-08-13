"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"АЛРОСА представила сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года, но после распродажи запасов компания не имеет ресурсов для дальнейшего наращивания продаж, поэтому с третьего квартала мы ожидаем возвращение операционных результатов к среднеисторическим значениям. Несмотря на нормализацию финансовых показателей, бумага "АЛРОСА" по-прежнему является привлекательной дивидендной акцией с форвардной доходностью не менее 11%. Дефицит алмазов и бурный рост потребления будут способствовать увеличению цен реализации, что компенсирует снижение реализации. Результаты июльских продаж ($333 млн) свидетельствуют об устойчивом спросе на продукцию компании в третьем квартале 2021 года. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "АЛРОСА" и подтверждаем целевую цену на уровне 163,4 рубля с рекомендацией "покупать", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Сучков.

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