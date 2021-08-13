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13 августа 2021 года 14:40
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС с целью 388 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 388 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "МТС" представит свои финансовые результаты за 2К21г 19 августа. Аналитики "Велес Капитала" ожидают сильных результатов с ускорением роста выручки и OIBDA до более чем 8% г/г. По их мнению, в основном подобная динамика является следствием эффекта низкой базы сравнения, так как во 2К20 у оператора значительно просели темпы роста сегментов мобильной связи, банка и розничных продаж на фоне пандемии и ограничительных мер, подчеркивается в комментарии. Текущий прогноз компании подразумевает рост выручки и OIBDA в этом году не менее 4% г/г. Эксперты "Велес Капитала" полагают, что позитивные результаты первого полугодия могут побудить менеджмент группы пересмотреть прогноз по этим показателям в большую сторону. "Ранее совет директоров "МТС" рекомендовал неожиданно высокие дивиденды за первое полугодие в размере 10,55 руб./акц. В сумме за 2021 календарный год акционеры получат 37,06 руб./акц. против 29,5 руб./акц. в прошлом году (без учета специальных) и 28 руб./акц., которые являются минимальным уровнем, согласно дивидендной политике. К текущей цене это дает доходность более 11,5%. Также оператор в 2021г уже завершил выкуп акций на 15 млрд руб. Этот год является последним для текущей дивидендной политики, а новая должна быть представлена в следующем году. Наша рекомендация для акций "МТС" - "покупать" с целевой ценой 388 руб. за бумагу", - отмечает аналитик инвесткомпании Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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