"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 660 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 660 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: 450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Татнефть" является одной из крупнейших российских публичных компаний с рыночной капитализацией на конец 2019г более 1,76 трлн рублей. На фоне роста нефти марки Brent выше $70 некоторые нефтегазовые компании России отстали от динамики, в том числе текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости "Татнефти". Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-июле 2021г увеличилась год к году на 536,2 тысячи тонн до 15,6 млн тонн. По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 520,7 тысячи тонн и составила 15,806 млн тонн. С учетом текущих показателей стоит ожидать высокие промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года, что также поддержит котировки", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 660 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 450 рублей риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

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