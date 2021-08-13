Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Fix Price с целью 750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Высокие темпы роста: рост выручки составил 28,1% г/г в 1П21 на фоне сохранения двузначных темпов роста сопоставимых продаж (+11,8% во 2К21г).

- Менеджмент компании повысил прогноз по открытиям новых магазинов с 700 до 730 в 2021г, ожидает рентабельность EBITDA не ниже 2020г.

- Отставание в динамике от сектора: акции Fix Price снизились на 19% с момента IPO в марте 2021г, при этом индекс Мосбиржи Потребительского сектора за это время вырос на 5%.

- Привлекательная оценка: дисконт в размере 31% по мультипликатору EV/EBITDA в 2021г (14,1х) к американским аналогам.

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