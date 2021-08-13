Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,75-74,25 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары USD/RUB, скорее всего, останется на торгах в пятницу в диапазоне 72,75-74,25 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB в пятницу днем находится чуть ниже уровня в 73,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Принципиально значимых для рубля новостей в четверг не было, некоторое давление могло быть связано разве что с рекордным ростом цен производителей в США. Мы ожидаем, что в преддверии выходных курс USD/RUB изменится незначительно и, вероятно, останется в диапазоне 72,75-74,25 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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