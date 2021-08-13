Акции Юнипро стоит включать в консервативные портфели как альтернативу облигациям - "КИТ Финанс Брокер"

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует включать акции "Юнипро" в консервативные портфели и использовать как альтернативу облигациям, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Юнипро" в четверг опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО, отмечает аналитик Дмитрий Баженов. Выручка выросла на 20,3% по сравнению со II кв. 2021г - до 20,5 млрд руб. Чистая прибыль "Юнипро" увеличилась в 2,1 раза - до 4,4 млрд руб. Сильные результаты обусловлены ростом энергопотребления и положительной динамикой цен на электроэнергию на фоне восстановления деловой активности. Дополнительный рост финпокзателей пришёлся на запуск 3-го энергоблока Березовской ГРЭС и возобновление платежей по ДПМ с мая 2021г. В итоге вместе с публикацией отчётности, менеджмент подтвердил планы выплатить в 2022 г. дивиденды в размере 20 млрд руб. или 0,317 руб. на акцию.

"Таким образом, можно зафиксировать дивидендную доходность на уровне 11,1%. Напомним, что в начале марта 2021г, менеджмент "Юнипро" говорил о планах продлить выплаты до 2023-2024 гг. в размере 20 млрд руб. Также в презентации к финотчётности было написано, что компания выплатит в декабре 2021г 12 млрд руб. или 0,19 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 6,6%. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем включать акции "Юнипро" в консервативные портфели и использовать как альтернативу облигациям", - пишет Баженов.

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