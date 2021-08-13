ПСБ рекомендует покупать GDR X5 с прогнозной ценой 2800 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Выручка Х5 за второй квартал 2021 года увеличилась на 10,7% г/г (до 546,5 млрд рублей), EBITDA - на 6,5% г/г (до 44 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 8,1% против 8,4% годом ранее, чистая прибыль по МСФО снизилась на 0,9% г/г (до 16 млрд руб.), - отмечают эксперты ПСБ. - Снижение рентабельности бизнеса группы объясняется ростом логистических расходов и более дорогой рабочей силой. Оцениваем результаты как нейтральные. Рекомендуем покупать бумаги X5, целевой уровень - 2800 руб. за штуку".

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