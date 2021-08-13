Цены ОФЗ останутся под давлением в пятницу - ПСБ

Цены ОФЗ останутся под давлением в пятницу, кривая доходности может сместиться вверх еще на 2-5 б.п., говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть продолжают снижение, валюты ЕМ дешевеют. Сокращение заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю вновь повысило ставки на сворачивание монетарных стимулов США, доходность UST-10 в четверг выросла до 1,36% (+3 б.п.). Кроме того, в фокусе внимания инвесторов рост заболеваемости COVID-19 и ухудшение прогноза по урожаю зерновых в текущем году из-за неблагоприятных погодных условий. На негативном внешнем фоне кривая доходности ОФЗ в пятницу может сместиться вверх еще на 2-5 б.п." - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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