Индекс Мосбиржи в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 3850-3900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 3850-3900 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы продолжаем позитивно смотреть на российский рынок акций, но полагаем, что в пятницу, в отсутствие улучшения на рынке нефти, индекс Мосбиржи не сможет продолжить повышение и останется в диапазоне 3850-3900 пунктов. Из важных внутренних новостей, способных оказать поддержку рынку - финансовой отчетности "Роснефти", "АЛРОСА" и "РусАла" за 2К21", - пишут эксперты.

Индекс Мосбиржи в четверг пытался продвинуться к верхней границе диапазона 3850-3900 пунктов, однако растерял часть внутридневных приобретений из-за ухудшения ситуации на рынке нефти и ослабления спроса на ключевые "голубые фишки", напоминают аналитики ПСБ.

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