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13 августа 2021 года 10:45
Сохраняются риски снижения цены нефти в диапазон $64,5-66/барр. - BCS Express
Сохраняются риски снижения котировок нефти марки Brent в диапазон $64,5-66 за баррель, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Продолжить подъем котировкам нефти в четверг отчасти помешали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что распространение штамма COVID-19 "дельта" замедлит восстановление мирового спроса. Ничего нового для участников в этом нет, но общерыночный сентимент ухудшается. Общая картина по фьючерсам на нефть марки Brent предполагает сохранение рисков повторной волны снижения. Технический расклад указывает, что пока котировки не закрепятся в течение пары сессий выше $72-72,5 за баррель, в приоритете сценарий ретеста предыдущих локальных минимумов и спуска в сторону следующего диапазона поддержки на $64,5-66 за баррель", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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