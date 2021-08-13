"Атон" подтверждает рейтинг для бумаг Х5 на уровне "выше рынка"

"Атон" подтверждает рейтинг для бумаг X5 Retail Group на уровне "выше рынка", нейтрально оценивая финансовые результаты компании за 2К21, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Выручка Х5 увеличилась на 10,7% до 546,5 млрд руб., в рамках консенсуса Интерфакса, при этом 9,6 пп прироста пришлось на рост оффлайн-продаж и 1,1 пп - на цифровой бизнес, который составил 1,9% в общем объеме продаж (против 2,1% в 1К21). Валовая прибыль по IAS17 показала рост на 10,7% г/г до 138,1 млрд руб. Рентабельность валовой прибыли осталась неизменной г/г на уровне 25,3%, чуть улучшившись благодаря росту коммерческой рентабельности и стабильным промо-акциям, но была нивелирована ростом логистических расходов и товарных потерь", - пишут эксперты "Атона".

EBITDA укрепилась на 6,5% до 44,0 млрд руб., +1,5% относительно консенсуса. Чистая прибыль снизилась на 0,9% до 16,1 млрд руб., но все же обогнала консенсус на 2,6%. Соотношение чистый долг/EBITDA осталось неизменным на уровне 1,68x. Во время телеконференции менеджмент среди прочего отметил, что планирует развивать новый жесткий дискаунтер Чижик и открыть несколько сотен магазинов в 2022г, подчеркивают эксперты.

"Результаты нейтральны, на наш взгляд - чуть выше консенсуса, в рамках отраслевых трендов и целей X5. Мы сохраняем рейтинг "выше рынка" для бумаг Группы", - заключают аналитики "Атона".

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