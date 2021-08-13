Котировки нефти, скорее всего, будут снижаться на торгах в пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат движение вниз на торгах в пятницу и протестируют уровень $70 за баррель, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

"Котировки нефти марки Brent в пятницу утром продолжают снижение после публикации ежемесячного обзора МЭА в четверг, отражая опасения более быстрого перехода к профициту на рынке. В пятницу участники рынка сфокусируются на публикации данных по количеству буровых установок в США. Ожидаем, что котировки нефти марки Brent в течение торговой сессии продолжат движение вниз и протестируют уровень $70 за баррель", - указывает эксперт ПСБ.

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