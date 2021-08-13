Идея дня: инвесторам не стоит спешить с покупкой акций китайских IT-гигантов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам не стоит спешить с покупкой акций китайских IT-гигантов, пока происходит внедрение нового регулирования, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторам в акции китайских IT-гигантов стоит подготовится к длительному периоду неопределенности, пока происходит внедрение нового регулирования. Опубликованные прогнозы аналитиков теряют свою точность, так как компании во многих секторах могут столкнуться с новыми ограничениями. Инвесторам следует терпеливо и тщательно анализировать изменения бизнес-моделей китайских компаний и не спешить с инвестициями", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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