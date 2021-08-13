Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в пятницу - "Алор Брокер"

Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Традиционно акции банковского сектора первыми начинают какой-либо тренд, поэтому снижение котировок бумаг Сбербанка и ВТБ в четверг свидетельствует об усилении коррекционных настроений. Так что не исключено, что в пятницу после четырех сессий непрерывного роста и с учетом фактора пятницы индекс Мосбиржи закроется с потерями. Но просадка вряд ли будет глубокой, рынок настроен на рост и чувствуется приток свежих денег, - пишет Антонов в комментарии инвесткомпании. - При этом техническая картина по индексу Мосбиржи за завершающуюся неделю значительно улучшилась: индикатор сумел вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Сейчас поддержка расположена в районе 3850 пунктов, и если бы не грядущие думские выборы, то можно было бы рекомендовать наращивать позиции по высоколиквидным акциям в этом районе".

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