"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Х5

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с прогнозной ценой 2735 рублей за штуку на горизонте 9 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии компании.

"Наши ожидания незначительно отличались от опубликованных Х5 финансовых результатов за второй квартал 2021 года. Одними из главных драйверов роста выручки Х5 остаются цифровизация бизнеса и модернизация форматов магазинов. В первом полугодии Х5 удалось завершить сделку по приобретению сервиса доставки готовой еды "Много лосося", а также запустить медиаплатформу food.ru, которая позволит взаимодействовать с клиентами, помогая сформировать новые идеи по кулинарным рецептам и подобрать правильный рацион. Мы считаем, что результаты группы подтверждают наш взгляд на GDR компании", - отмечает эксперт инвесткомпании Артемий Шамшуков.

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