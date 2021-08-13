Поводов для резких движений рубля в настоящее время нет - BCS Express

Поводов для резких движений курса рубля по отношению к доллару ни в одну сторону в настоящее время нет, говорится в комментарии BCS Express.

"Курс пары USD/RUB консолидируется вокруг отметки 73,5 руб./$1. Поводов для резких движений сейчас нет ни вверх, ни вниз. Отметим лишь, что при стабильном фоне в ближайшие месяцы можем увидеть постепенное сползание курса в сторону 71,5-72 руб./$1. Без резкого падения цен на нефть или ухудшения геополитической обстановки причин для девальвационных импульсов в рубле не вижу", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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